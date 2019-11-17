Власти островного государства в Тихом океане Самоа объявили чрезвычайное положение из-за вспышки кори. После нескольких смертей закрыты все школы и отменены многие публичные мероприятия, сообщает агентство Reuters. Объявлена обязательная вакцинация.
2019-11-17T11:00:00+03:00
2019-11-17T11:05:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:00, 17 ноября 2019
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