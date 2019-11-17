Бывший министр финансов Ливана Мухаммед Сафади отозвал свою кандидатуру на пост премьер-министра

Об этом накануне вечером сообщило агентство Reuters со ссылкой на местное телевидение. Причины такого шага не называются. Ранее о выдвижении Сафади на пост главы правительства договорились представители основных парламентских фракций. Прежний премьер Саад Харири ушел в отставку в конце октября из-за массовых протестов.
2019-11-17T11:00:00+03:00
2019-11-17T11:04:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:00, 17 ноября 2019
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