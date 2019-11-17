Бывший министр финансов Ливана Мухаммед Сафади отозвал свою кандидатуру на пост премьер-министра

Об этом накануне вечером сообщило агентство Reuters со ссылкой на местное телевидение. Причины такого шага не называются. Ранее о выдвижении Сафади на пост главы правительства договорились представители основных парламентских фракций. Прежний премьер Саад Харири ушел в отставку в конце октября из-за массовых протестов.