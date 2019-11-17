Правящая в Великобритании Консервативная партия увеличила отрыв от лейбористов в преддверии выборов

По данным опроса общественного мнения, который провела компания YouGov, 45% поддерживают консерваторов, 28% — лейбористов. Таким образом, отмечает агентство Reuters, правящая партия достигла самого высокого уровня поддержки с 2017 года, а отрыв от основных соперников составил 17 процентных пунктов, по сравнению с 14 несколько дней назад.

Досрочные выборы пройдут в Великобритании 12 декабря.