В Белоруссии сегодня проходят парламентские выборы

Более 500 кандидатов претендуют на 110 мест в Палате представителей.

Выборы проходят по мажоритарной системе: это значит, что избиратели голосуют только за одного из предложенных кандидатов в своем округе. Партийных списков нет, несмотря на то, что в числе кандидатов около половины – это представители различных политических сил. Около трети белорусских избирателей уже проголосовали досрочно, говорят в Центризбиркоме. А по состоянию на 9 часов утра она превысила 37%. Независимые наблюдатели, впрочем, считают, что этот показатель завышен. Оппозиция, в свою очередь, жалуется на большое количество отказов в регистрации для участия в парламентских выборах. Так, не были допущены два оппозиционных депутата действующего созыва, а в штабе кандидата от движения «Европейская Беларусь» Полины Шарендо-Панасюк считают, что ее сняли по надуманным обвинениям после выступления на гостелевидении. Там она призвала уйти в отставку действующего президента Александра Лукашенко. Накануне же в центре Минска прошла акция оппозиции, которая призвала игнорировать парламентские выборы. Ряд кандидатов в депутаты – в том числе и допущенных до голосования – сожгли свои удостоверения перед зданием Центризбиркома. Они убеждены, что выборы пройдут с массовыми нарушениями.

Итоги голосования, как ожидается, будут подведены к 22 ноября.