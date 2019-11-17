В ряде российских городов сегодня пройдут акции в поддержку Михаила Светова и политзаключённых. Их в основном устраивает Либертарианская партия.

В Екатеринбурге запланирован массовый пикет в поддержку либертарианца Михаила Светова. Его подозревают в развратных действиях с несовершеннолетней, возбуждено уголовное дело. Светов проходит по нему как свидетель, его сторонники называют дело политическим. Аналогичная акция в поддержку члена Либертарианской партии сегодня пройдет в Казани. На одном из плакатов рядом с его фотографией будет надпись «Рассвет грядёт». Люди также скажут нет преследованию политических активистов, фальсификации уголовных дел, коррупции в судах, рассказали организаторы – представители отделения партии в Татарстане — сайту Idel.реалии. Акция в поддержку Светова в эти минуты должна проходить в Барнауле. Одиночные пикеты проведут в Волгограде. Люди потребуют на них прекратить так называемые «московское и ростовское дело», дело Нового величия и ряд других. Устроители мероприятия выйдут с портретами обвиняемых и осуждённых, заявят об антиконституционности таких дел и призовут освободить политзаключённых.

Ещё одна акция в поддержку Михаила Светова завтра должна пройти в Перми. На ней также осудят другие уголовные дела в отношении активистов.