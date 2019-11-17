Полицейского в Гонконге ранили во время протестов стрелой

Она попала в голень. Сотрудника полиции доставили в больницу, сообщает издание South China Morning Post.

Этим утром полиция применила слезоточивый газ и водометы против протестующих возле университетского городка. Демонстранты, в свою очередь, забрасывают кирпичами тех, кто пытается расчистить от баррикад дороги возле университета. Власти Гонконга сообщили, что завтра из соображений безопасности будут закрыты детские сады и школы.

Массовые протесты в китайской автономии продолжаются с июня. Их участники теперь добиваются права самим выбирать главу Гонконга.