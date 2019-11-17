В Подмосковье задержан водитель, подозреваемый в убийстве пешехода ножом

Это 68-летний предприниматель. Его допрашивают следователи, сообщают в СК. По данным ведомства, накануне днем в Мытищах произошел конфликт между водителем машины и 43-летним мужчиной, который переходил дорогу в неположенном месте. По обвинению в убийстве подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.