В Подмосковье задержан водитель, подозреваемый в убийстве пешехода ножом

Это 68-летний предприниматель. Его допрашивают следователи, сообщают в СК. По данным ведомства, накануне днем в Мытищах произошел конфликт между водителем машины и 43-летним мужчиной, который переходил дорогу в неположенном месте. По обвинению в убийстве подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.
2019-11-17T10:30:00+03:00
2019-11-17T10:31:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:30, 17 ноября 2019
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