Полицейские минувшей ночью пришли в Москве к одним из организаторов «Русского марша»

Сотрудники Росгвардии и Центра противодействия экстремизму МВД угрожали выломать дверь в офис «Ассоциации народного сопротивления». Об этом активисты сообщили правозащитному проекту «ОВД – Инфо». По их словам, перед приходом силовиком в офисе праздновали день рождения. Полицейские ушли в 4 утра. Внутрь они так и не смогли попасть. Никто задержан не был. Активисты предполагают, что их визит был связан с недавним «Русским маршем» . Акция 4 ноября была согласована.
2019-11-17T10:30:00+03:00
2019-11-17T10:31:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:30, 17 ноября 2019
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