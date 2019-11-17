Полицейские минувшей ночью пришли в Москве к одним из организаторов «Русского марша»

Сотрудники Росгвардии и Центра противодействия экстремизму МВД угрожали выломать дверь в офис «Ассоциации народного сопротивления». Об этом активисты сообщили правозащитному проекту «ОВД – Инфо». По их словам, перед приходом силовиком в офисе праздновали день рождения. Полицейские ушли в 4 утра. Внутрь они так и не смогли попасть. Никто задержан не был. Активисты предполагают, что их визит был связан с недавним «Русским маршем» . Акция 4 ноября была согласована.