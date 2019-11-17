Сегодня в Элисте пройдет санкционированный митинг за отставку мэра города

Митинг за отставку мэра Элисты Дмитрия Трапезникова пройдет сегодня на площади Победы. Как рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» один из организаторов, журналист Бадма Бюрчиев, акция согласована с местными властями, однако организаторы опасаются возможных провокаций.

«Сегодня у нас пройдет санкционированный митинг, это уже 5-я акция протеста против Трапезникова. Мы заявили на участие в мероприятии тысячу человек. До начала этой акции мы разговаривали с юристами администрации города и руководством МВД (по Калмыкии), все сказали, что проблем не будет», — рассказал Б.Бюрчиев.

Митинг направлен, отметил лидер протестов, не столько против Дмитрия Трапезникова – выходца из ДНР, сколько за права и свободы жителей Калмыкии.

Цель митинга: обсуждение вопросов организации местного самоуправления и кадровой политики в республике.

Б.Бюрчиев добавил, что, в случае возникновения провокаций, виновных будут удалять с митинга и передавать их правоохранительным органам.

«Мы опасаемся только провокаций. Есть группы, которые хотят провоцировать беспорядки для того, чтобы полиция вмешалась и на этом основании нам уже впоследствии просто запрещали проведение митингов. Мы предлагаем включать прямые эфиры и корректно удалять с площади провокаторов», — отметил он.

Митинг пройдет с 12.00 до 15.00 на площади Победы в парке «Дружба».