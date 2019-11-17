Полиция в Гонконге вновь использовала слезоточивый газ против демонстрантов

Это произошло в студенческом городке в районе Гонконгского политехнического университета.

Новые столкновения произошли после того, как власти попытались расчистить от баррикад ключевые автомагистрали Гонконга. Активисты начали закидывать полицию бутылками с зажигательной смесью. Агентство Reuters, в свою очередь, также сообщает, что в результате противостояния пострадал один полицейский: в его ногу, по данным властей, попала стрела. Также сообщается, что у демонстрантов имелись кирпичи. За несколько часов до случившегося китайские военные по своей инициативе подключились к уборке улиц после недели городских беспорядков. При этом западные информагентства отмечают, что такое происходит редко: военнослужащие боятся, что обстановка с их появлением накалится. На фоне непрекращающихся протестов власти Гонконга объявили, что в понедельник все школы и детские сады автономии будут оставаться закрытыми.

Протесты в Гонконге продолжаются уже на протяжении пяти месяцев. Демонстранты добиваются отставки главы администрации города и права самим выбирать руководство китайской автономии.