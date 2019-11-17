Осуждённый в России на длительный срок норвежец Фруде Берг после помилования вернулся на родину

Осуждённый в России на длительный срок норвежец Фруде Берг после помилования президентом Владимиром Путиным вернулся на родину.

В Норвегию Фруде Берга доставили на частном самолёте. В аэропорту Осло его встретили жена и дочь. Воссоединённая семья отправилась в укромное место на востоке Норвегии, сообщают местные СМИ. Берг прилетел в родную страну из Литвы, где оказался пару дней назад после помилования российским президентом. Отставного сотрудника пограничной службы Норвегии здесь осудили на 14 лет по обвинению в сборе информации о наших атомных подлодках и передаче сведений западным спецслужбам. По версии следствия, Берг получил их от сотрудника российского оборонного предприятия. Норвежец сознался в сотрудничестве с военной разведкой. Его адвокат уверяет, что Берг полностью не осознавал масштаб и возможную опасность ситуации. В заключении норвежец провёл почти два года с момента задержания в Москве. Приговор ему вынесли в апреле. Его помилование стало возможно после того как парламент Литвы принял закон об обмене с другими странами осуждёнными за шпионаж, а президент страны Гитанас Науседа его утвердил.

Помимо Берга Москва передала Вильнюсу двух граждан Литвы, осуждённых 3 года назад, а взамен получила россиян Сергея Моисеенко и Николая Филипченко. Литва обвиняла их в шпионаже в пользу России.