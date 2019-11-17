Процесс возвращения кораблей, задержанных Россией в результате Керченского инцидента, почти завершен

Это официально подтвердили в Киеве.

Малые бронированные катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» возвращаются на Украину, подтвердил сообщения СМИ помощник украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак. Об этом он сказала газете «Новое время», никаких подробностей о договоренностях Москвы и Киева издание не приводит. Ранее украинская пресса писала о том, что корабли могут быть переданы в ночь на воскресенье. Еще до этого газета «Коммерсант» со ссылкой на два информированных источника сообщила, что этот процесс готовится и должен быть завершен до саммита в «нормандском формате», который запланирован на 9 декабря. Принципиальное решение уже принято и страны находятся на финальной стадии переговоров. В российском МИДе, между тем, отметили, что передача кораблей с предстоящим саммитом не связана. Еще летом Москва предложила Киеву вернуть судна «под гарантии их сохранности» как вещественных доказательств на суде против 24-х моряков. Они вернулись на Украину в сентябре в рамках обмена заключенными под гарантии их участия в судебном процессе.

Три украинских корабля были задержаны российскими пограничниками в Керченском проливе год назад. В Москве считают, что они нарушили государственную границу. Морской трибунал ООН встал на сторону Киева.