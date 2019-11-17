В Белоруссии проходят парламентские выборы

В 110 округах граждане выберут 110 депутатов. Выборы считаются состоявшимися, если в голосовании приняло участие более половины избирателей. С 12 ноября в республике проходило досрочное голосование, в котором приняли участие 36%. Предыдущий состав белорусского парламента был избран в сентябре 2016 года и по закону должен был работать еще год. Однако срок его полномочий решили сократить, чтобы не проводить две избирательные кампании в один год.