В Белоруссии проходят парламентские выборы

В 110 округах граждане выберут 110 депутатов. Выборы считаются состоявшимися, если в голосовании приняло участие более половины избирателей. С 12 ноября в республике проходило досрочное голосование, в котором приняли участие 36%. Предыдущий состав белорусского парламента был избран в сентябре 2016 года и по закону должен был работать еще год. Однако срок его полномочий решили сократить, чтобы не проводить две избирательные кампании в один год.
2019-11-17T09:30:00+03:00
2019-11-17T09:32:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:30, 17 ноября 2019
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