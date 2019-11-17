В Крыму прошли военные учения по борьбе с подводными диверсантами. По легенде учений экипаж катера многоцелевого назначения типа «Грачонок» при помощи поисково-спасательного комплекса «Кальмар» обнаружил под водой неопознанную группу водолазов, сообщили «Интерфаксу» в Черноморском флоте. Маневры прошли на его базе.
2019-11-17T09:30:00+03:00
2019-11-17T09:32:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:30, 17 ноября 2019
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