США и Южная Корея отложили военные учения, против которых выступает КНДР. Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что это не уступка, а добросовестная попытка обеспечить мир в регионе. Министр обороны США призвал Северную Корею вернуться за стол переговоров.