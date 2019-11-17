США и Южная Корея отложили военные учения, против которых выступает КНДР. Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что это не уступка, а добросовестная попытка обеспечить мир в регионе. Министр обороны США призвал Северную Корею вернуться за стол переговоров.
2019-11-17T09:30:00+03:00
2019-11-17T09:32:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:30, 17 ноября 2019
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