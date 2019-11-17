Полиция Гонконга применила слезоточивый газ против демонстрантов возле университетского городка

Протестующие стали бросать бутылки с зажигательной смесью, сообщает AFP. Новые столкновения произошли сегодня утром после того, как власти попытались расчистить от баррикад один из ключевых для движения транспорта туннелей. Манифестанты в Гонгонге добиваются отставки главы администрации города и права самим выбирать руководство Гонконга.