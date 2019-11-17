Полиция Гонконга применила слезоточивый газ против демонстрантов возле университетского городка

Протестующие стали бросать бутылки с зажигательной смесью, сообщает AFP. Новые столкновения произошли сегодня утром после того, как власти попытались расчистить от баррикад один из ключевых для движения транспорта туннелей. Манифестанты в Гонгонге добиваются отставки главы администрации города и права самим выбирать руководство Гонконга.
2019-11-17T09:30:00+03:00
2019-11-17T09:31:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:30, 17 ноября 2019
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