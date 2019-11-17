В Иране отключили интернет и мобильную связь на фоне протестов

По данным сервиса NetBlocks, проблемы стали фиксировать еще в пятницу. А накануне вечером количество подключений в стране упало до 7%. В Госдепартаменте США это осудили. Официальный представитель ведомства Морган Ортагус также выразила поддержку протестующим в Иране. Акции в пятницу были проведены в нескольких иранских городах после того, как правительство страны объявило о решении повысить цены на бензин в два раза.
2019-11-17T09:30:00+03:00
2019-11-17T09:31:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:30, 17 ноября 2019
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