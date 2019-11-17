В Иране отключили интернет и мобильную связь на фоне протестов

По данным сервиса NetBlocks, проблемы стали фиксировать еще в пятницу. А накануне вечером количество подключений в стране упало до 7%. В Госдепартаменте США это осудили. Официальный представитель ведомства Морган Ортагус также выразила поддержку протестующим в Иране. Акции в пятницу были проведены в нескольких иранских городах после того, как правительство страны объявило о решении повысить цены на бензин в два раза.