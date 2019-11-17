Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм призвала не спекулировать на тему здоровья Дональда Трампа

Это безответственно и опасно для страны, написала она в Твиттере. Ранее Гришэм сообщила, что американский лидер «в преддверии очень напряженного 2020 года» решил воспользоваться «свободными выходными в Вашингтоне, чтобы начать часть своего планового ежегодного обследования». Для этого он отправился в госпиталь имени Уолтера Рида в штате Мэриленд. По итогам поездки Трампа в медучреждение Гришэм отметила, что президент остается энергичным и на здоровье не жалуется.

В официальном графике главы государства на эти выходные, распространенном ранее его пресс-службой, поездка в госпиталь не значилась. На фоне этого среди пользователей «Твиттера» начали появляться различные предположения на тему здоровья президента, в частности, распространился слух о том, что причиной поездки Трампа в Мэриленд якобы стали боли в груди. Какого-либо официального подтверждения эта информация так и не получила.

По итогам предыдущего медобследования в феврале этого года врачи признали здоровье главы Белого дома «очень хорошим».