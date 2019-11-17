США и Южная Корея отложили совместные военные учения ради улучшения отношений с КНДР

Главы американского и южнокорейского оборонных ведомств объявили об этом в Бангкоке на полях совещания министров обороны стран — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, передает Yonhap. Новая дата пока не назначена. При этом глава Пентагона отметил, что будущие решения могут быть скорректированы «в соответствии с нуждами дипломатии».

Северная Корея неоднократно критиковала предстоящие военные учения Южной Кореи и США. Так, Пхеньян на этом фоне обвинял Вашингтон в «безумном военном бесчинстве».