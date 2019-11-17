Силы безопасности Турции задержали более двух десятков родственников убитого лидера запрещенной группировки ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади. О проведенной операции накануне сообщило Анатолийское агентство.

Турецкие силовики, как утверждается, задержали 25 родственников аль-Багдади. Анатолийское агентство сообщает о том, что это стало результатом целой серии проведенных антитеррористических операций внескольких провинциях республики — Кыршехире, Орду, Самсуне и Шанлыурфе. Генеральная прокуратура Турции обвиняет всех задержанных в причастности к террористической деятельности. Четверых арестовали по решению суда по обвинению в участии в вооруженной террористической организации. Среди попавших в поле зрения силовиков — двое детей. Все они будут депортированы из Турции. Эти люди оказались в числе прочих, оказавшихся в центре внимания турецких антитеррористических подразделений на фоне общей активизации такого рода работы, последовавшей за заявлением президента США Дональда Трампа о ликвидации американскими военными аль-Багдади.

Ранее президент Турции Эрдоган заявлял, что родственники убитого лидера запрещенной группировки «взяли его страну на прицел».