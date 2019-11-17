В офис «Ассоциации народного сопротивления» в Москве пришли силовики

Об этом рассказал ОВД-Инфо левый активист Алексей Воронцов, с которым успели связаться те, кто находятся внутри. По его информации в офис пытаются попасть сотрудники Центра «Э» и ОМОН. Их визит, предположительно, может быть связан с участим активистов в «Русском марше» 4 ноября. Воронцов также рассказал, что в помещении, в котором находятся около десяти человек, отрубили свет. Полицейские пытались выяснить их имена. Они угрожают выломать дверь.

Позже гражданская активистка Анастасия Медникова, которая находится внутри, сообщила ОВД-Инфо, что перед приходом силовиков, в офисе праздновали день рождения.