В российских вузах в ближайшее время может появиться спецкурс по работе с искусственным интеллектом

Его хотят ввести в рамках дисциплины по соблюдению прав человека, которая разрабатывается по инициативе уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой. Об этом сообщили ТАСС в аппарате омбудсмена. Там отметили, что студентов не только юридического, но и технического профиля планируется обучать противодействию угрозам, которые таит в себе искусственный интеллект. Сейчас инициатива уполномоченного прорабатывается специальной группой составителей курса.
2019-11-17T08:30:00+03:00
2019-11-17T08:31:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:30, 17 ноября 2019
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