В российских вузах в ближайшее время может появиться спецкурс по работе с искусственным интеллектом

Его хотят ввести в рамках дисциплины по соблюдению прав человека, которая разрабатывается по инициативе уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой. Об этом сообщили ТАСС в аппарате омбудсмена. Там отметили, что студентов не только юридического, но и технического профиля планируется обучать противодействию угрозам, которые таит в себе искусственный интеллект. Сейчас инициатива уполномоченного прорабатывается специальной группой составителей курса.