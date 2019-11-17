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08:30, 17 ноября 2019

В Уссурийске рухнула стена двухэтажного жилого дома

Из здания эвакуированы 13 человек, двое из них дети. Об этом сообщает Primpress со ссылкой на администрацию городского округа. На место выехали спасательные службы. Выяснилось, что инцидент случился в нежилой квартире на первом этаже. Однако как пишет Ussurmedia, там периодически появлялись лица без определенного места жительства. Отмечается, что дом был признан аварийным в 2012 году. Как заявили в администрации города, жителям предложат переселиться в маневренный фонд до тех пор, пока для них не построят новые квартиры.



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