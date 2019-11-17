Полицейские в Москве завели административное дело на пенсионерку, которая участвовала в акции в поддержку И.Голунова

Полицейские в Москве завели административное дело на 74-летнюю пенсионерку Турану Варжабетьян, которая участвовала в акции в поддержку Ивана Голунова 12 июня.

Варжабетьян пока не обращалась за помощью в фонд «Общественный вердикт», который вел другие ее дела, — сообщил «Эху Москвы» адвокат фонда «Общественный вердикт» Алексей Лаптев. Однако, по его словам, если пенсионерка попросит ей помочь, то это дело не останется без внимания, — заверил «Эху Москвы» Лаптев.

По словам Лаптева, то, что Варжабетьян не смогла прийти в ОВД Головинский для составления протокола, ее положения не ухудшит.