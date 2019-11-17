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07:29, 17 ноября 2019

Сборная России по футболу проиграла команде Бельгии со счетом 1:4 в домашнем матче квалификации Евро-2020

Обе команды уже обеспечили себе выход в финальную часть чемпионата. Сборная Бельгии победила во всех матчах квалификации и возглавила группу, Россия на втором месте. Вероятными соперниками россиян по группе являются команды Бельгии и Дании, жеребьевка турнира состоится 30 ноября.



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