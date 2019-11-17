Сегодня исполняется год с начала протестов «Желтых жилетов» во Франции

Акции протеста за это время порой перерастали в ожесточенные стычки с полицией, приводившие к человеческим жертвам.

Утром 17 ноября 2018 года, сорганизовавшись, как теперь принято, в соцсетях и нарядившись в желтые светоотражающие накидки, несколько тысяч протестующих перекрыли парижскую кольцевую дорогу. Первое и главное требование – отмена повышения топливного налога. Ответом было властей было молчание. Через неделю молчать уже нельзя: 24 ноября протестующие разгромили центр Парижа, а вернувшийся из зарубежной поездки Эммануэль Макрон ходил по центру столицы осматривая следы побоища. Гнев протестующих все больше обращался против президента лично, против его, как считали, манифестанты, оторванности от жизни простых французов и нежелания вступать с ними в диалог. Вступить в диалог, однако, пришлось. Макрон выступил с телеобращением, отменил ненавистное повышение топливного налога, увеличил некоторые социальные выплаты и пригласил на переговоры лидеров протеста. Так шаг за шагом, сочетая незначительные уступки и жесткость при разгоне наиболее агрессивных демонстрантов, власти смогли пригасить накал страстей, остановить насилие, не добившись, впрочем, прекращения протестов. И вот уже целый год каждую субботу, организуясь все также в соцсетях, уже не десятки тысяч как раньше, а несколько сотен самых стойких «Желтых жилетов» выбирают центром своих протестов то один, то другой французский город, требуя то отставки Макрона, то просто лучшей доли для себя и своей семьи.

Накануне в субботу, в ходе «юбилейной» акции протеста полиция в Париже вновь была вынуждена применить для разгона протестующих слезоточивый газ и другие спецсредства.