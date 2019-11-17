Надежда Савченко сегодня примет участие в акции протеста против закона о рынке земли

Экс-депутат Верховной рады намерена выйти к офису президента Украины на Банковой улице в Киеве.

Пост с призывом вместе с ней выйти на Банковую Савченко опубликовала у себя в Фейсбуке. По ее словам, акция начнется в два часа дня. Бывший депутат подчеркнула, что ничего противозаконного в протесте нет и таким образом она лишь намерена заставить президента Владимира Зеленского выполнить свое предвыборное обещание. По мнению Савченко, вопрос об обороте рынка земли должен быть решен на всенародном референдуме.

Нашумевший законопроект Верховная рада приняла в первом чтении 13 ноября. В соответствии с поправками с 1 октября следующего года будет отменен мораторий на отчуждение сельхозземель всех форм собственности. Покупать земельные участки смогут в том числе граждане Украины, юрлица и государство. Аграрии же опасаются, что землю начнут скупать иностранцы и олигархи.

Акции протеста против принятия законопроекта прошли во многих регионах Украины. Фракция «Батькивщина» Юлии Тимошенко объявила о переходе в оппозицию к власти.