У Здания Государственной думы прошли одиночные пикеты в поддержку законопроекта о наказании за домашнее насилия.

Между тем, авторам законопроекта против домашнего насилия стали поступать угрозы через соцсети и сообщения на почты. Как рассказала «Эху Москвы» одна из соавторов проекта, адвокат Мари Давтян, речь идет о реальной угрозе жизни людей.

Давтян заметила, что правоохранительные органы должны выяснить, насколько угрозы реальны.

К угрозам в адрес авторов законопроекта о домашнем насилии движение «Сорок сороков» не причастно. Об этом «Эху Москвы» рассказал координатор движения Андрей Кормухин.

Кормухин также заметил, что об этих угрозах слышит впервые.