Мужская сборная России по керлингу уступила команде Дании со счетом 4:6 во 2ом туре группового этапа чемпионата Европы

Соревнования проходят в шведском городе Хельсингборг. Для российской команды это поражение стало вторым на турнире, ранее в субботу россияне уступили итальянцам. В матче третьего тура сборная России встретится с командой Шотландии, игра пройдет в воскресенье, начало – в 16:00 мск.
2019-11-17T06:29:00+03:00
2019-11-17T06:36:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:29, 17 ноября 2019
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