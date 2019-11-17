Мужская сборная России по керлингу уступила команде Дании со счетом 4:6 во 2ом туре группового этапа чемпионата Европы

Соревнования проходят в шведском городе Хельсингборг. Для российской команды это поражение стало вторым на турнире, ранее в субботу россияне уступили итальянцам. В матче третьего тура сборная России встретится с командой Шотландии, игра пройдет в воскресенье, начало – в 16:00 мск.