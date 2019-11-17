ВАДА рассмотрит доклад отдела расследований о данных московской лаборатории, полученных от российской стороны

ВАДА на заседании Комитета по соответствию рассмотрит доклад отдела расследований относительно данных московской лаборатории, полученных от российской стороны.

Как ранее заявил глава РУСАДА Юрий Ганус, если вина российской стороны подтвердится, нашу страну ждут серьезные последствия.

Ганус добавил, что в данной ситуации речь идет о долгосрочном отстранении наших спортсменов от международных соревнований, а также об освобождении международных постов российскими чиновниками.

Кроме того, добавил Ганус, вернуть доверие в мировом сообществе будет непросто, и это может занять очень много времени.