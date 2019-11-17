Визит Путина на Кубу по приглашению кубинского коллеги Мигеля Диас-Канеля будет зависеть от графика президента

Визит Владимира Путина на Кубу по приглашению кубинского коллеги Мигеля Диас-Канеля будет зависеть от графика российского президента и сроков согласования с кубинской стороной. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам встречи с лидером Кубы. Она отметила, что такие вопросы решаются по дипломатическим каналам.

Мигель Диас-Канель в конце октября побывал в России с рабочим визитом и встретился с Путиным и премьером Дмитрием Медведевым. В ходе встречи кубинский лидер пригласил Путина посетить Гавану.