Сегодня на автодроме Интерлагос пройдет гонка предпоследнего этапа чемпионата мира в классе Формула-1

Казалось бы, главные вопросы решены. Определился чемпион мира. Им в шестой раз стал британец Льис Хэмилтон. Его напарник по Мерседесу Валлтери Ботас — второй в зачете пилотов, а команда в шестой раз подряд завоевала Кубок Конструкторов. Тем не менее, осталось неразыгранным третье место, на которое претендуют сразу несколько соискателей. Это два пилота Феррари – монегаск Шарль Леклер и немец Себастьян Феттель, а также эксцентричный Макс Ферстаппен из Ред Булл. Пока некоторое преимущество у Леклера, но у него будет новый двигатель и штраф в 10 позиций, чем вполне могут воспользоваться конкуренты. Россиянин Даниил Квят в полосе злоключений. Во время свободной практики его мотор сгорел и за повалившим из-под капота дымом перспективы представляются туманными, тем более, что предыдущие две гонки он не закончил.



Гонка Гран При Бразилии чемпионата мира Формулы-1 начнется в 20.00. Трансляция на канале Матч ТВ