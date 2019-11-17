Сотрудники международного аэропорта Кувейта сегодня могут провести 24-часовую забастовку

Протестующие намерены добиваться улучшения условий труда. В частности, они требуют от руководства кувейтского аэропорта выполнить соглашение о выплате надбавки, которая была обещана всем работникам гражданской авиации. Кроме того, сотрудники воздушной гавани недовольны уровнем загрязнения и шума. Намеченная на сегодня забастовка была проанонсирована еще в начале недели: в понедельник около трети работников аэропорта Кувейта бастовали на протяжении часа. Бастующие угрожали продолжить свои акции, если их требования не будут выполнены. В руководстве аэропорта, в свою очередь, говорят, что цель – не сорвать прилет и вылет самолетов, а добиться того, чтобы голоса сотрудников были услышаны. Там уверяют, что в понедельник – день, когда прошла первая забастовка – все рейсы были выполнены согласно расписанию.

Российский МИД ранее предупредил туристов о возможном изменении расписания в аэропорту Кувейта из-за намеченной забастовки.