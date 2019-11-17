Британский изобретать Ричард Браунинг пролетел над проливом Ла-Манш в реактивном костюме

Он разогнался до скорости в 134 км/ч, тем самым превзойдя свой прошлый результат, который занесен в книгу рекордов Гиннеса, сообщает Daily Mail. Браунинга называют «железным человеком». Его костюм обладает пятью турбинами общей мощностью 5 тысяч лошадиных сил. Это позволяет взлетать в вертикальном положении, а также контролировать руками скорость и направление полета. Нагрузку распределяет легкий экзоскелет.