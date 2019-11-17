Уровень поддержки избирателями британских консерваторов достиг наивысшего показателя с 2017 года

Об этом свидетельствуют данные опроса YouGov. За партию премьер-министра Бориса Джонсона готовы проголосовать 45% опрошенных. В июле 2017-го таковых было 38%. Опрос SavantaComRes, заказанный Sunday Telegraph, также показал, что за два года стало больше людей, готовых отдать свой голос Консервативной партии. Сейчас они составляют 41% против 35% в 2017 году.