Уровень поддержки избирателями британских консерваторов достиг наивысшего показателя с 2017 года

Об этом свидетельствуют данные опроса YouGov. За партию премьер-министра Бориса Джонсона готовы проголосовать 45% опрошенных. В июле 2017-го таковых было 38%. Опрос SavantaComRes, заказанный Sunday Telegraph, также показал, что за два года стало больше людей, готовых отдать свой голос Консервативной партии. Сейчас они составляют 41% против 35% в 2017 году.
2019-11-17T05:06:00+03:00
2019-11-17T05:06:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:06, 17 ноября 2019
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