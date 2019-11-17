В Белоруссии пройдут очередные парламентские выборы

Отдать свой голос могут около 7 миллионов избирателей. Им предстоит избрать 110 депутатов нижней палаты Национального собрания. На эти места претендуют свыше 500 кандидатов. Нынешний состав Палаты представителей досрочно слагает свои полномочия. С учетом того, что сроки проведения президентских и парламентских выборов выпали на 2020 год, выборы новых депутатов решили провести на год раньше.