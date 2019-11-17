Россия и Куба намерены заняться реконструкцией кубинских железных дорог

Совместный проект качественно изменит транспортную инфраструктуру в республике, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам встречи с руководством страны. Она уточнила, что соответствующее межправительственное соглашение подписано, но пока не ратифицировано в Гаване. Определена схема финансирования, сейчас идут активные переговоры между РЖД и железными дорогами Кубы, отметила спикер. По ее словам, Россия оказывает большую поддержку островному государству в топливно-энергетической сфере, в реализации программы обеспечения энергобезопасности. По итогам прошлого года более чем на 30% вырос объем взаимного товарооборота. Намечены новые сферы сотрудничества.