Сборная Австрии по футболу вышла в финальную часть чемпионата Европы 2020 года, победив в домашнем матче отборочного турнира команду Северной Македонии со счетом 2:0. В другом матче группы G сборная Польши обыграла команду Израиля со счетом 2:1, а сборная Словении оказалась сильнее Латвии — 1:0.

В турнирной таблице группы сборная Австрии занимает второе место. Лидирует в группе сборная Польши, ранее уже отобравшаяся на турнир, на третьем месте словенцы, сборная Северной Македонии идет четвертой, Израиля — пятой, замыкает таблицу команда Латвии. Также на чемпионат Европы отобрались сборные России, Англии, Бельгии, Испании, Италии, Польши, Турции, Украины, Финляндии, Франции, Чехии и Швеции.