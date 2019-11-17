В Дубае открывается Международная авиа-космическая выставка

Россия покажет там натурные образцы — учебно-боевого самолета Як-130, гражданские вертолеты Ми-38 и Ансат, а также около 200 экспонатов в виде моделей и макетов. Для Ми-38 это мировая премьера — вертолет с салоном повышенной комфортности, впервые представленный этим летом на МАКСе, теперь презентуют и за рубежом. Российскую делегацию на Dubai Airshow возглавляет глава Минпромторга Денис Мантуров.