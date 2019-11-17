В Дубае открывается Международная авиа-космическая выставка

Россия покажет там натурные образцы — учебно-боевого самолета Як-130, гражданские вертолеты Ми-38 и Ансат, а также около 200 экспонатов в виде моделей и макетов. Для Ми-38 это мировая премьера — вертолет с салоном повышенной комфортности, впервые представленный этим летом на МАКСе, теперь презентуют и за рубежом. Российскую делегацию на Dubai Airshow возглавляет глава Минпромторга Денис Мантуров.
2019-11-17T04:06:00+03:00
2019-11-17T04:07:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:06, 17 ноября 2019
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