Дональд Трамп остается энергичным и на здоровье не жалуется

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм по итогам прохождения президентом США ежегодного планового медобследования. Это был девятый визит главы государства в госпиталь имени Уолтера Рида в штате Мэриленд. По итогам предыдущего обследования, которое Трамп проходил в феврале текущего года, врачи признали его здоровье «очень хорошим».