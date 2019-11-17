Дональд Трамп остается энергичным и на здоровье не жалуется

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм по итогам прохождения президентом США ежегодного планового медобследования. Это был девятый визит главы государства в госпиталь имени Уолтера Рида в штате Мэриленд. По итогам предыдущего обследования, которое Трамп проходил в феврале текущего года, врачи признали его здоровье «очень хорошим».
2019-11-17T04:05:00+03:00
2019-11-17T04:06:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:05, 17 ноября 2019
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