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04:04, 17 ноября 2019

США ввели санкции в отношении главы МВД Кубы и двух его детей

Как сообщает Госдеп, кубинского министра считают причастным к «грубым нарушениям прав человека» в Венесуэле. Кроме того, по мнению американских властей, кубинское МВД ответственно за «неправомерные задержания и аресты» тысяч своих граждан, а также незаконное взятие под стражу более сотни политзаключенных. Ранее американский Госдепартамент внес в список организаций, с которыми запрещены прямые финансовые операции, несколько новых компаний, связанных с кубинскими властями.



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