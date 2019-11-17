США ввели санкции в отношении главы МВД Кубы и двух его детей

Как сообщает Госдеп, кубинского министра считают причастным к «грубым нарушениям прав человека» в Венесуэле. Кроме того, по мнению американских властей, кубинское МВД ответственно за «неправомерные задержания и аресты» тысяч своих граждан, а также незаконное взятие под стражу более сотни политзаключенных. Ранее американский Госдепартамент внес в список организаций, с которыми запрещены прямые финансовые операции, несколько новых компаний, связанных с кубинскими властями.
2019-11-17T04:04:00+03:00
2019-11-17T04:05:17+03:00
https://echo.msk.ru/news/2538655-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:04, 17 ноября 2019
Загрузка комментариев...