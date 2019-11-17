«Желтые жилеты» отметили годовщину своих акций погромами и пожарами в Париже

Участники движения в 53-й раз вышли на улицы Франции, чтобы вновь потребовать налоговой справедливости, социальных льгот и проведения референдумов по волнующим население вопросам. Несмотря на активное продвижение мероприятий в соцсетях и поддержку 55% французов, в субботу на улицы вышли в десять раз меньше сторонников движения, чем год назад, — 28 тысяч человек, из них около 5 тысяч — в Париже.
2019-11-17T04:03:00+03:00
2019-11-17T04:04:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:03, 17 ноября 2019
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