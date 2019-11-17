США включили в санкционные списки министра внутренних дел Кубы Хулио Гандарилья за «причастность к нарушению прав человека» в Венесуэле. Под санкции попали также двое его детей. Об этом говорится в сообщении госдепартамента. По мнению американских властей, МВД Кубы ответственно также за задержания и лишение свободы тысяч кубинских граждан.