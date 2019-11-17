США включили в санкционные списки министра внутренних дел Кубы Хулио Гандарилья за «причастность к нарушению прав человека» в Венесуэле. Под санкции попали также двое его детей. Об этом говорится в сообщении госдепартамента. По мнению американских властей, МВД Кубы ответственно также за задержания и лишение свободы тысяч кубинских граждан.
2019-11-17T03:06:00+03:00
2019-11-17T03:07:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:06, 17 ноября 2019
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