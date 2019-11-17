Парламентские выборы пройдут сегодня в Белоруссии

Избирательные участки будут работать с 8 утра до 8 вечера. В голосовании могут принять участие около 7 миллионов человек. Им предстоит избрать из более чем 500 кандидатов 110 депутатов нижней палаты парламента. Для того, чтобы выборы состоялись, явка должна составить более 50%. Явка на досрочном голосовании, которое проходило с 12 до16 ноября, составила около 36%. Центризбирком аккредитовал 28 тысяч национальных наблюдателей за выборами и свыше тысячи международных. Планируется, что

предварительные итоги голосования станут известны поздно вечером в воскресенье. Миссии наблюдателей от СНГ, ОБСЕ и ШОС выскажут свое мнение о белорусских парламентских выборах в понедельник.