В общежитии в Киеве произошел взрыв, два человека погибли. Об этом сообщается в Facebook киевской полиции. По данным ведомства, сообщение об инциденте поступило около 22:00 мск. Взрыв произошел в здании на улице Карла Маркса Деснянского района. На месте работают сотрудники Главного управления полиции, специалисты взрывотехники и следственно-оперативные группы. Причины происшествия не сообщаются.

По данным УНИАН, решается вопрос об открытии уголовного производства.