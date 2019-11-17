Осужденный в России за шпионаж отставной сотрудник погранслужбы Норвегии Фруде Берг вернулся на родину

Его доставили в Осло частном самолете из Литвы, сообщило Норвежское телеграфное бюро со ссылкой на адвоката. Берга освободили в пятницу в рамках обмена заключенными между Россией и Литвой. Вильнюс передал Москве россиян Сергея Моисеенко и Николая Филипченко, приговоренных в 2017 году к десяти с половиной и десяти годам заключения соответственно по обвинению в шпионаже. Россия вернула в Литву осужденных в 2016 году литовских граждан Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса, а также Берга.