Сборная Хорватии по футболу в домашнем матче отборочного турнира Евро-2020 со счетом 3:1 обыграла команду Сербии

Таким образом хорваты обеспечили себе право на участие в финальной части чемпионата.

За один тур до окончания квалификации сборная Хорватии занимает первое место в турнирной таблице.

Ранее определилась половина участников чемпионата Европы. Путевки в финальную часть турнира завоевали сборные Финляндии, Швеции, Бельгии, Италии, России, Польши, Испании, Украины, Англии, Турции, Франции и Чехии. При этом финская команда, ранее одержавшая победу над сборной Лихтенштейна, сыграет на Евро впервые.