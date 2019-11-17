Президент США Дональд Трамп пройдет ежегодное медобследование

Для этого он прибыл в военный госпиталь Walter Reed в американском штате Мэриленд, сообщает CNN со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм. Отмечается, что «перед напряженным 2020 годом» Трамп решил воспользоваться свободным викендом в Вашингтоне, чтобы начать частично проходить плановый медосмотр. В предыдущий раз президент проходил медицинское обследование в феврале. Тогда личный врач Трампа Шон Конли назвал его состояние здоровья «очень хорошим».

В январе прошлого года по итогам медобследования врач отмечал, что американский лидер находится в прекрасной физической форме, однако он обратил внимание на лишний вес президента, связав это с его любовью к фастфуду.