В Калифорнии в результате обстрела жилого дома погибли пять человек, включая троих детей

Об этом сообщает The San Diego Union-Tribune. По данным издания, погибшие были членами семьи и среди них, вероятно, тот, кто начал стрельбу. Местный телеканал 10news отмечает, что мальчиков пяти и девяти лет доставили в больницу, где врачи констатировали их смерть. Трехлетний ребенок и 29-летняя мать погибли на месте. Там также нашли мертвого 31-летнего мужчину, но его связь с семьей пока неясна.
2019-11-17T02:07:00+03:00
2019-11-17T02:08:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:07, 17 ноября 2019
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