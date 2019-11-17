В Калифорнии в результате обстрела жилого дома погибли пять человек, включая троих детей

Об этом сообщает The San Diego Union-Tribune. По данным издания, погибшие были членами семьи и среди них, вероятно, тот, кто начал стрельбу. Местный телеканал 10news отмечает, что мальчиков пяти и девяти лет доставили в больницу, где врачи констатировали их смерть. Трехлетний ребенок и 29-летняя мать погибли на месте. Там также нашли мертвого 31-летнего мужчину, но его связь с семьей пока неясна.