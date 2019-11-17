В подмосковных Мытищах ссора водителя с пешеходом закончилась поножовщиной

Как сообщается на сайте подмосковного Следственного комитета, инцидент произошел накануне днем. Мужчины вступили в конфликт на проезжей части. Водитель автомобиля нанес прохожему смертельный удар ножом в шею. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «убийство». Позже подозреваемого задержали. Им оказался 68-летний местный предприниматель. Ведется следствие.